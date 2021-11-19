أحمد فهمي: مش بضايق لما بيقولوا أحمد حاتم لايق على هنا الزاهد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكّد الفنان أحمد فهمي، عدم صحة الشائعات التي زعمت وجود أزمة بينه وبين الفنان أحمد حاتم بسبب زوجته هنا الزاهد في فيلم قصة حب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "هنا الزاهد وأحمد حاتم لهم أكثر من عمل بعد فيلم قصة حب، ولو أنا مضايق من أحمد هخلي مراتي تمثل معاه كل الأعمال دي".

وتابع: "مش بضايق لما بيقولوا أحمد حاتم لايق على هنا الزاهد أكثر مني في التمثيل ومش كل حد هيقول حاجة هعمل له قيمة وده كله كلام فاضي".

وعبر عن سعادته حال مشاركته في أعمال مع النجوم كريم عبد العزيز وأحمد السقا واحمد حلمي.

وكشف فهمي، عن أنه أول من يبادر لمصالحة زوجته هنا الزاهد حال الاختلاف بينهم، قائلا: "لما بتخانق مع هنا أنا اللي بصالحها الاول وهنا مسيطرة جدا وأنا غلبان جنبها في البيت، ودي حاجة حلوة بحبها في البيت".