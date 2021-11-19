مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية والمحلية، إذ تعود منافسات الدوري في أوروبا بعد فترة التوقف الدولي، فيما تستمر مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتختتم اليوم منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بخمس مباريات قوية، سيكون أبرزها مواجهة الأهلي، متصدر الترتيب، أمام المقاولون العرب في الثامنة مساءً، فيما يلتقي بيراميدز مع المصري في الثالثة عصرًا، وهو نفس توقيت مباراة غزل المحلة مع مستضيفه طلائع الجيش، ويحل الزمالك ضيفًا على الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساءً، وفي نفس الوقت يلتقي إنبي مع سموحة.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني الممتاز:

ليفانتي × أتلتيك بيلباو 10:00م beIN Sports HD 1

الدوري الألماني الممتاز:

أوجسبورج × بايرن ميونيخ 9:30م beIN Sports FR HD 1

الدوري الفرنسي الممتاز:

موناكو × ليل 10:00م beIN Sports HD 2

الدوري المصري الممتاز:

طلائع الجيش × غزل المحلة 3:00م ON Time Sports 3 HD

المصري البورسعيدي × بيراميدز 3:00م ON Time Sports 2 HD

الإسماعيلي × الزمالك 5:30م ON Time Sports 1 HD

إنبي × سموحة 5:30م ON Time Sports 3 HD

الأهلي × المقاولون العرب 8:00م ON Time Sports 2 HD