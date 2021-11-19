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مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 10:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 10:59 ص

تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية والمحلية، إذ تعود منافسات الدوري في أوروبا بعد فترة التوقف الدولي، فيما تستمر مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتختتم اليوم منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بخمس مباريات قوية، سيكون أبرزها مواجهة الأهلي، متصدر الترتيب، أمام المقاولون العرب في الثامنة مساءً، فيما يلتقي بيراميدز مع المصري في الثالثة عصرًا، وهو نفس توقيت مباراة غزل المحلة مع مستضيفه طلائع الجيش، ويحل الزمالك ضيفًا على الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساءً، وفي نفس الوقت يلتقي إنبي مع سموحة.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني الممتاز:

ليفانتي × أتلتيك بيلباو  10:00م                                  beIN Sports HD 1

الدوري الألماني الممتاز:

أوجسبورج × بايرن ميونيخ  9:30م                         beIN Sports FR HD 1

 الدوري الفرنسي الممتاز:

موناكو × ليل  10:00م                                      beIN Sports HD 2

الدوري المصري الممتاز:

طلائع الجيش × غزل المحلة  3:00م                          ON Time Sports 3 HD

المصري البورسعيدي × بيراميدز  3:00م                          ON Time Sports 2 HD

الإسماعيلي × الزمالك  5:30م                          ON Time Sports 1 HD

إنبي × سموحة  5:30م                               ON Time Sports 3 HD

الأهلي × المقاولون العرب  8:00م                          ON Time Sports 2 HD


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