مصادر لـ«رويترز»: الجيش الأمريكي ينشر تقنية أوكرانية مضادة للدرون بقاعدة في السعودية

قالت خمسة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن الجيش الأمريكي أدخل تكنولوجيا أوكرانية ‌مضادة للطائرات بدون طيار في الأسابيع القليلة الماضية في قاعدة جوية أمريكية رئيسية في السعودية، وذلك في مسعاه لوقف الهجمات التي دمرت طائرات ⁠وأبنية وأسفرت عن مقتل جندي واحد على الأقل.

ولم يعلن من قبل عن نشر منصة قيادة وتحكم أوكرانية تسمى (سكاي ماب) في قاعدة الأمير سلطان الجوية، مما يدل على مدى تقدم الجيش الأوكراني في مجال تكنولوجيا الطائرات بدون طيار ⁠والمضادة للطائرات بدون طيار.

ووصل مسئولون عسكريون أوكرانيون إلى القاعدة في الأسابيع القليلة الماضية لتدريب المقاتلين الأمريكيين على استخدام منصة (سكاي ⁠ماب)، التي يستخدمها الجيش الأوكراني على نطاق واسع لرصد تهديدات الطائرات بدون طيار القادمة ⁠ومن بينها طائرات (شاهد) إيرانية الصنع، وعلى شن هجمات مضادة باستخدام طائرات ⁠بدون طيار اعتراضية.