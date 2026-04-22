توقيف عشرات المستوطنين الإسرائيليين بعد تسللهم عبر الحدود إلى سوريا

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقوع حادثة استثنائية على الحدود الشمالية، حيث تجمع نحو 40 مستوطنا إسرائيليا قرب السياج الحدودي مع سوريا وقاموا بعبوره.

وبحسب جيش الاحتلال، توغلت المجموعة مئات الأمتار داخل الأراضي السورية قبل أن تتم إعادتهم إلى داخل إسرائيل، وفقا للقناة ١٣ الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال إن "قوة تابعة للجيش كانت تعمل في الموقع رصدت عملية العبور، وأعادت جميع المستوطنين إلى داخل إسرائيل وقامت بتوقيفهم في المكان".

وأضاف أنه بعد توقيفهم تم تحويل المعنيين إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات بحقهم.

وأدان جيش الاحتلال هذا التصرف، زاعما أنه "حادث خطير يُعد مخالفة جنائية"، كما شدد على أن "مثل هذه الأفعال تشكل خطرا حقيقيا على حياة المدنيين وعلى قوات الأمن العاملة في المنطقة".