البحارة اليونانيون يعلنون عن إضراب على مستوى البلاد لمدة 24 ساعة في عيد العمال

ذكر الاتحاد اليوناني للبحارة اليوم الأربعاء أن البحارة اليونانيين سيبدأون إضرابا بمختلف أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة يشمل جميع فئات السفن يوم الجمعة الموافق الأول من مايو، في إطار مظاهرات عيد العمال.

وسيبدا الإضراب في الساعة 12 ودقيقة واحدة صباح يوم الجمعة بعد القادم وسينتهي في منتصف الليل من نفس اليوم، مما سيعرقل جميع طرق العبارات وخدمات بحرية أخرى بمختلف أنحاء البلاد، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأربعاء.

وفي بيان، ذكر الاتحاد أن هذا الإضراب يأتي في أعقاب قرار بالإجماع من قبل قيادته ويهدف إلى إلقاء الضوء على مطالب مستمرة منذ زمن طويل، تشمل حماية الأرواح في البحر وتحسين ظروف العمل وتعزيز اتفاقيات مفاوضة جماعية.

وقال الاتحاد إن مطالب أوسع نطاقا تشمل الدعم للصحة العامة وأنظمة التعليم بالإضافة إلى التعويض للمتقاعدين في القطاع البحري عن الخسائر التي تكبدوها في الأعوام السابقة.