سوذبيز للمزادات: بيع نسخة نادرة من الدستور الأمريكي مقابل 43 مليون دولار

أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات أنه تم بيع نسخة نادرة للغاية من الدستور الأمريكي، الذي أقر في عام 1787 ، في مزاد بمدينة نيويورك مساء أمس الخميس، مقابل أكثر من 43 مليون دولار.

وقالت "سوذبيز" :"إحدى القصص المثيرة للاهتمام في تلك الليلة هو بيع النسخة الرسمية من دستور الولايات المتحدة، والطباعة الأولى للنص النهائي للدستور، والتي حطمت الرقم القياسي لبيع وثيقة في مزاد، مقابل 2ر43 مليون دولار".

وأضافت "سوذبيز" أن منظمو المزاد قدروا قيمة بيع هذه النسخة النادرة من الدستور الأمريكي مقابل ما يتراوح بين 15 ألف دولار إلى 20 ألف دولار.

ولم يتم الكشف عن هوية المشتري.

وأشارت "سوذبيز" إلى أن هذه الوثيقة واحدة من 13 نسخة متبقية فقط طُبعت من أجل المؤتمر الدستوري لعام 1787 والتي تم توزيعها على مندوبي المؤتمر، كما أنها إحدى نسختي ملكية خاصة.

وأوضحت سوذبيز أنه تم بيع هذه النسخة من الدستور الأمريكي بالمزاد لصالح البرامج التعليمية للطلاب التابعة لمؤسسة دوروثي تابر جولدمان.