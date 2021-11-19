حظيت العاصمة المصرية القاهرة بشرف تنظيم كأس العالم للأندية لكرة السلة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القارة الإفريقية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، حصول مصر على شرف تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2022، وذلك بعد منافسة مع 3 مرشحين آخرين هم إسبانيا وأمريكا والبرازيل.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، خطابًا لنظيره المصري يعلن فيه اختيار مصر لاستضافة بطولة كأس العالم التي يشارك فيها نادي الزمالك، بطل قارة أفريقيا والمتوج ببطولة أفريقيا للأندية التي أُقيمت برعاية من دوري السلة الأمريكي NBA.

وجاء في بيان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة السلة: "من المقرر أن تمثل النسخة القادمة من كأس الانتركونتيننتال علامة فارقة في تاريخ المسابقة التي بدأت قبل 56 عامًا، حيث ستقام في فبراير 2022 في القاهرة، وذلك لأول مرة في تاريخ الدول الأفريقية".

وستنطلق البطولة يوم 11 فبراير من العام المقبل بصالة حسن مصطفى وبمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأمريكي، ممثل الـ NBA.

وكان وفد من الاتحاد الدولي لكرة السلة في سبتمبر الماضي قد قام بزيارة مجمع صالات حسن مصطفى المقرر أن يستضيف البطولة بجانب الفنادق المرشحة لاستضافة الفرق المشاركة وكبار الزوار المقرر مشاركتهم في المسابقة.