أحمد فهمي: مش عامل للفنان محمد رمضان فولو على «الإنستجرام» ولا حتى بلوك

قال الفنان أحمد فهمي، إنه لا يتابع حساب الفنان محمد رمضان على موقع "إنستجرام" كما أنّه لم يجر له حظرًا "بلوك"، قبل أن يجري متابعة له.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "أنا مش عارف هو عاملي فولو (متابعة) ولا لأ بس إحنا مش بنشوف بعض كل يوم".

وأوضح أنّه يتابع حسابات أصدقائه الذين يراهم باستمرار، وذكر منهم الفنانون أكرم حسني ومحمد أسامة أوس أوس ومصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن ومحمد إمام وأحمد السعدني.

وجدّد فهمي التأكيد على أنه لا يتابع حساب رمضان لأنه لا يراه بانتظام، غير أنّه تابع: "أنا باعمل فولو (متابعة) لصحابي وإحنا مش صحاب".

بعد ذلك، أجرى فهمي متابعة لحساب رمضان استجابة لطلب مقدمة البرنامج، وأكّد أنه لا توجد أي مشكلات تجمعه برمضان حاليًّا.