شي يتوقع مزيدا من التفاهم الصيني الأمريكي

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، إنه يأمل في أن تقوم الصين والولايات المتحدة بتعزيز التفاهم المشترك وتقليص سوء التفاهم وسوء التقدير وأن تعملان معا من أجل إعادة العلاقات الثنائية إلى مسار صحي ومستقر.



وأدلى شي، بتلك التصريحات خلال حوار وجيز مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على هامش اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في العاصمة التايلاندية بانكوك.



وقالت هاريس، إن الولايات المتحدة لا تسعى للمواجهة مع الصين وإنه يتعين على البلدين التعاون بشأن القضايا الدولية وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.