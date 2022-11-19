أوكرانيا تعلن مقتل 26 جنديا روسيا وتدمير دبابتين على ضفة نهر دنيبرو خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت قيادة العمليات العسكرية الجنوبية الأوكرانية اليوم السبت، مقتل 26 جنديا روسيا وتدمير دبابتين على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.



وذكرت القيادة العسكرية، أن وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تمكنت خلال الساعات الـ24 الماضية، من تنفيذ 33 عملية إطلاق نار في الجنوب، مما أدى إلى مقتل 26 جنديا روسيا ودبابتين.. حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.



وأضافت "لا يزال الوضع في منطقة العمليات في اتجاهي تافريسكي وجنوبي بوج متوترا، ولكن تحت السيطرة، تقوم القوات الروسية بعمليات قتالية على طول ضفاف دنيبرو وتجهيز الخطوط الدفاعية للتقدم في الاتجاه الشرقي للأراضي، وإعادة انتشار الوحدات المتضررة من قصفنا".



وأوضحت القيادة العسكرية الأوكرانية، أن القوات الروسية استخدمت الدبابات وأنظمة مدفعية لشن هجمات في اتجاهات تشورنوبايفكا وأنطونيفكا وبريدنيبروفيا وتوكاريفكا وأودرادوكاميانكا والميناء النهري والأحياء السكنية في خيرسون.



وأشارت إلى تعرض شيرفوني مايك للقصف بالمدفعية الثقيلة عدة مرات، وإصابة أحد السكان المحليين نتيجة لهجوم شنته طائرة بدون طيار مسلحة.