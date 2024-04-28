ملك أحمد زاهر: تخوقت من دوري في مسلسل محارب قبل التصوير

كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، عن كواليس نجاح دورها في مسلسل "محارب"، الذي عُرض في دراما رمضان 2024، قائلة إنها تخوفت من دورها كونه جديد عليها من خلال شخصية فتاة شريرة لكن هذه المرة تشجعت وشعرت بأنها تريد أن تثبت نفسها بقوة.

وتابعت ملك أحمد زاهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "المؤلف محمد سيد بشير هو من رشحني للدور وكلمني وقالي أنا عارف إن الدور صغير لكن عارف أنك هتقدميه حلو، واللي بيفرق معايا هو أهمية الدور نفسه مش حجمه ومهم في إيه وهتستفاد بإيه من خلاله".

وأشارت ملك، إلى أنها تعاونت مع والدها الفنان أحمد زاهر، سابقا في عدة أعمال ولكنها تتعامل معه كفنان خلال تصوير العمل وليس بصفته والدها.

واختتمت ملك أحمد زاهر، بأنها لاقت عدة صعوبات قبل تجسيدها شخصية راندا في مسلسل محارب، وأن الشخصية شريرة كونها تريد أن تصدق نفسها حتى تقدم الدور بكل براعة لأن الشخصية شريرة ولكنها تخيلت أنها في مستوى أقل منها بكثير ووجدت أنها حققت ما تريده سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة.