عاصفة قوية تجتاح عدة قرى في ماليزيا وتلحق أضرارا بـ 14 منزلا كوالالمبور

تضرر 14 منزلا في ضاحية كوالا مودا الماليزية مساء اليوم الأحد، عندما اجتاحت عاصفة قوية عدة قرى.

وقال أزهر أحمد، ضابط قوة الدفاع المدني بضاحية كوالا مودا، إن من بين القرى التي تحملت وطأة العاصفة كانت كامبونج بيرابيت في موكيم بيكولا، التي شملت منزلا واحدا، بحسب صحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية.

وأوضح: "وبالإضافة إلى ذلك، تضررت 6 منازل في موكيم جورون، 4 منها في كامبونج سري جادينج، ومنزل واحد في كامبونج كوالا داهانان، ومنزل واحد في جالان سيكولاه كيبانجسان جينيانج".

وأضاف في بيان: "أما بالنسبة لسونجاي باسير، فقد تضررت ثلاثة منازل في كامبونج بوكيت، واثنان في كامبونج مسجد، وواحد في كل من كامبونج تيلوك وانج كيتشيل وكامبونج تيلوك وانج بيسار".

وقال إنه على الرغم من أن العدد الإجمالي للضحايا لا يزال قيد التقييم، فإنه لم يتم فتح أي مراكز إجلاء مؤقتة حتى الساعة 11 مساء.