3 فعاليات لمناقشة أقاصيص طارق إمام في الدوحة

تشهد العاصمة القطرية الدوحة، ثلاث فعاليات لمناقشة المجموعة القصصية "أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها" للروائي طارق إمام، والصادرة عن دار الشروق.

وذلك يوم الخميس 16 مايو حيث يحل إمام ضيفا على برنامج "مطالعات" الذي تقدمه الروائية اللبنانية نجوى بركات عبر قناة "العربي" في الدوحة، في حوار تليفزيوني حول المجموعة.

وتقيم دار الشروق حفل توقيع للكاتب في جناحها بمعرض الدوحة الدولي للكتاب، يوم الجمعة 17 مايو، في الخامسة مساء، كما يقيم معرض الدوحة للكتاب ندوة لمناقشة المجموعة في التاسعة مساء نفس اليوم، تديرها الروائية إيناس حليم.