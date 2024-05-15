مصرع طفلة صدمها لودر في المرج

لقيت طفلة مصرعها إثر اصطدام لودر بها، أثناء توجهها لشراء بعض المستلزمات في منطقة كفر الشرفا بالمرج، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

كشفت التحريات التي حصلت عليها "الشروق"، أن الطفلة المتوفية كان عمرها 6 سنوات، وكانت تُمسك بيدها 10 جنيهات أثناء مرور اللودر، وفشل قائده في التحكم بعجلة القيادة، مما أدى لاصطدامه بالطفلة، ولاذ السائق بالفرار.

وأضافت التحريات أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من تحديد هوية السائق والقبض عليه، حيث تبين أن عمره 20 سنة، ومقيم بالقليوبية.

البداية كانت عندما ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة طفلة في دائرة قسم شرطة المرج، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة."