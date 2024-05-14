قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه كان لابد من تطوير الموانئ المصرية؛ لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وأضاف في حوار ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أنه لتطوير الموانئ يجب ربطها بمناطق الإنتاج سواء صناعي أو زراعي أو سياحي أو خدمي بوسائل مواصلات.

وأكد على أهمية الميناء الجاف في المنطقة اللوجيستية، والذي يعد مهم للبضائع بدلا من الانتظار في الميناء البحري، فهو يقضي على الإنتظار في الموانئ البحرية والرسوم والغرامات، معقبًا: «إذا تأخرت السفينة في إجراءاتها يتم توقيع غرامة على الدولة».

وأوضح أن التحالف الصيني هو من أطلق على القطار السريع مسمي «قناة سويس جديدة على قضبان»، حيث تم ربط الميناء الجاف بالعاشر من رمضان بميناء السخنة بخط سكك حديدية.

وأشار إلى أن الممرات اللوجيستية هي من تحرك الموانئ والسكك الحديدية والطرق السريعة وكل قطاعات النقل بكفاءة عالية، ومنها ممر «طابا – العريش» والذي يعد ميناء جديدا في أقصى الحدود الشرقية لمصر؛ لأن ميناء طابا هو ميناء تنموي اقتصادي وقضية أمن قومي.

وتابع: وجود ميناء في طابا على الحدود المصرية الشرقية لا يتعدى كيلو في الحدود مع إسرائيل؛ يعد أمنا قوميا، حيث يتم ربط ميناء طابا بميناء العريش عن طريق خط سكك حديدية طوله 350 كيلو مترا.