الداخلية تنظم مسابقة رماية للضباط بمشاركة العنصر النسائى

أقيمت على ميادين الرماية بأكاديمية الشرطة خلال الفترة من 27 إبريل إلى أول مايو، مسابقات الرماية السنوية لضباط الشرطة للعام التدريبى 2023-2024، على مستوى الفرق والفردي وتنافس فيها 480 ضابطاً وضابطة من العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، بمشاركة فعالة من العنصر النسائي، التي تنظمها الأكاديمية وفقاً لقواعد كلٍ من الاتحادين الدوليين للرماية العملية IPSC، ورياضة الرماية ISSF، إذ اضطلع بالتحكيم فيها نخبة من حكام الاتحاد المصري للرماية.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها للارتقاء بالمستوى التدريبي لرجال الشرطة بغرض تقديم خدماتها الأمنية للوطن والمواطن بحرفية مهنية وفقاً لمعايير الجودة للمؤسسات الأمنية.

ياتي ذلك إطار إستراتيجية وزارة الداخلية للإرتقاء بالمستوى التدريبى لرجال الشرطة فيما يتعلق بالمهارات الخاصة برجال إنفاذ القانون وقياس العائد التدريبى والكفاءة العملية.