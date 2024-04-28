وزير العدل الألماني لا يستبعد الكشف عن حالات تجسس أخرى في الشهور المقبلة

صرح وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، بأنه لا يستبعد الكشف عن حالات تجسس أخرى في بلاده، وذلك في أعقاب اتهام موظف مساعد للسياسي البارز في حزب البديل ماكسيميليان كراه، بالتجسس لصالح الصين.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الألمانية ألقت القبض في الأسبوع الماضي على الموظف المساعد للسياسي كراه العضو في البرلمان الأوروبي، والمرشح الرئيسي لحزب البديل في الانتخابات الأوروبية، للاشتباه في قيام هذا الموظف ويدعى يان جو، بالتجسس لصالح الصين. وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال بوشمان اليوم الأحد: "علينا أن نفترض أننا سنشهد المزيد من عمليات الكشف في الأشهر القليلة المقبلة"، مشيرا إلى أن ألمانيا دخلت منذ فترة طويلة في محور اهتمام القوى الاستبدادية التي تستخدم أيضا الوسائل الاستخباراتية.

ويتهم مكتب الادعاء العام الموظف جو بالعمالة لصالح جهاز استخبارات أجنبي في واقعة صنفها الادعاء بأنها خطيرة على نحو خاص (تصنيف في القانون الألماني يمنع خروج المتهم في حال إدانته، قبل انقضاء كامل عقوبته).

وتتعلق هذه الاتهامات بالصين حيث يُعْتَقَد أن الرجل الألماني المنحدر من أصل صيني نقل معلومات من البرلمان الأوروبي وتجسس على منشقين صينيين مقيمين في ألمانيا.

وردا على سؤال حول السبب الذي دعاه إلى أن يقول بعد واقعة الاعتقال مباشرة إنه كان يجب تسريع تنفيذ عملية القبض على الرجل، أجاب بوشمان بأنه كانت هناك مخاوف من أن يسعى الصحفيون إلى إجراء مقابلة مع المشتبه به، وصرح بأن هذه المقابلة " كان من الممكن أن تكون نوعا من التحذير المسبق.

كانت هذه هي الخلفية(لهذه التصريحات). خلاف ذلك، لا يوجد شيء يجب إخفاؤه هنا". وأعرب بوشمان عن رفضه الصريح للاتهامات التي أطلقها حزب البديل من أن ما حدث هو حملة ضد الحزب، وقال إن سلطات التحقيق هي وحدها التي ستبت في ذلك بناء على الحق والقانون.

ورأى بوشمان أن من المهم "عندما يصدر أمر اعتقال والإيداع في الحبس الاحتياطي، عندئذ يجب أن يتوافر عنصران معا، الأول أن تكون هناك درجة عالية جدا جدا من الاشتباه والثاني خطر أن يقوم شخص ما (المشتبه به) بالهروب أو التخلص من الأدلة، ويجب التحقق من هذا الأمر بشكل مستقل عن القضاء.

ليس هذا قرارا سياسيا". كانت الصين قد نفت قيامها بالتجسس على المانيا على خلفية القبض على أربعة أشخاص في ألمانيا بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الصينية. واستدعت وزارة الخارجية الصينية إلى مقرها السفيرة الألمانية في بكين باتريتسيا فلور على خلفية هذه الواقعة.