إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تتخطى مجددا حاجز الـ50 ألف إصابة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاودت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية الارتفاع إلى أعلى من 50 ألف إصابة اليوم السبت وسط مخاوف من عودة تفشي الفيروس خلال الشتاء.

وسجلت كوريا الجنوبية 50 ألفا و589 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 50 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 26 مليونا و512 ألفا و754 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت كوريا الجنوبية 65 حالة وفاة جديدة بكوفيد 19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و990 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ عدد الحالات المرضية الخطيرة 419 حالة، مقارنة بـ365 حالة في اليوم السابق.