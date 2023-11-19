حماس: صفقة التهدئة لمدة 5 أيام وتبادل الأسرى والمحتجزين متعثرة

قال مصدر بحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، في تصريحات لفضائية «الغد»، مساء السبت، إن «صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل متعثرة».

وأشار المصدر إلى «فشل صيغة صفقة تشمل 87 محتجزًا وتهدئة لمدة 5 أيام وإطلاق سراح الأسيرات والأطفال».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، إن «الولايات المتحدة والعالم يمارسون ضغوطا كبيرة على بلاده»، مشيرًا إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن لأي صفقة بشأن الأسرى.

من جانبه، قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، إن «نتنياهو» يتحمل شخصيًا إفشال هذه الصفقة التي كادت تتم الثلاثاء الماضي، برعاية وجهود دولتي مصر وقطر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي ماطل في اللحظات الأخيرة»، قائلًا إنه «غير معني بعقد أي صفقة للأسرى بين الجانبين، لأنه يريد إطالة أمد المعركة».

وتابع: «رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرك تماما أن أي صفقة ستفقده منصبه ووجوده بسدة الحكم في تل أبيب، وربما تلاحقه جرائم أخرى وجيشه سيدفع ثمن الفشل الكبير يوم 7 أكتوبر».