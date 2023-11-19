مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم تروسيكل وتوك توك بالدقهلية

لقي طفل مصرعه، وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم تروسيكل وتوكتوك على طريق أشمون - دكرنس أمام قرية ميت الخولي التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية.

تلقى لواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وتوكتوك بطريق أشمون دكرنس بالقرب من محطة بنزين ميت الخولي التابعة للمركز ووجود حالة وفاة ومصابين.

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع محمد أحمد صالح عباس (13 سنة)، وإصابة والدته منى عبد المنعم حبيب (35 سنة)، مقيمان قرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر، كما أصيب سائق التوكتوك محمد جمعة حراز (20 سنة)، ومقيم قرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس، وعبدالمنعم محمد عبد الحميد (18 سنة)، مقيم كفر أبو ذكرى التابع لمركز منية النصر، وتم تحويل جميع المصابين لمستشفى الطوارئ بالمنصورة، لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى مشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.