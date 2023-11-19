 المرصد السوري: هجوم صاروخي على قاعدة حقل كونيكو للغاز الأمريكية بشرق سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المرصد السوري: هجوم صاروخي على قاعدة حقل كونيكو للغاز الأمريكية بشرق سوريا

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الأحد 19 نوفمبر 2023 - 10:30 ص | آخر تحديث: الأحد 19 نوفمبر 2023 - 10:30 ص

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس السبت، أن فصائل عراقية مسلحة هاجمت منشأة تستخدمها القوات الأمريكية قاعدة لها في ريف دير الزور بشرق سوريا.

وأكد المرصد، أن دوي انفجارات سمع في قاعدة حقل كونيكو للغاز الأمريكية نتيجة هجوم صاروخي من الفصائل المسلحة.

وأضاف المرصد أن الهجوم لم يسفر عن أضرار أو إصابات.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت فصائل عراقية مسلحة، أنها استهدفت قاعدة التنف الأمريكية في سوريا بطائرة مسيرة، مؤكدة أنها "أصابت هدفها بشكل مباشر".

وقالت الفصائل في بيان إن العملية تأتي "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".


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