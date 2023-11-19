منتخب هولندا يتأهل رسميا لأمم أوروبا بالفوز على أيرلندا

تغلب منتخب هولندا على ضيفه أيرلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، لحساب الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا.

وحجز المنتخب الهولندي مقعده في نهائيات بطولة أمم أوروبا، بتغلبه على منتخب إيرلندا بهدف نظيف أحرزه فاوت فيخهورست في الدقيقة 12، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ورفع المنتخب الهولندي رصيده بهذا الفوز إلى 15 نقطة، يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته، بفارق ثلاث نقاط أمام منتخب اليونان، علمًا بأن المنتخب الهولندي فاز في المواجهتين المباشرتين بالتصفيات الأولى 3 / صفر والثانية 1 / صفر.

وتزال الفرصة متاحة أمام منتخب اليونان للتأهل لليورو حيث سيخوض مباريات الدور الفاصل، بينما توقف رصيد المنتخب الإيرلندي عند ست نقاط في المركز الرابع.