تألق الشناوي وتريزيجه يحسم انتصار المنتخب على سيراليون

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حقق منتخب مصر فوزا مهما على حساب سيراليون ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم بهدفين دون رد.

سجل هدفي الفراعنة محمود حسن "تريزيجيه" بالدقيقتين 18 و62 ليخطف المنتخب انتصارا ثمينا يرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.

ولم يقدم المنتخب الوطني أداءً مقنعا لكنه نجح في خطف نقاط الفوز على حساب منتخب سيراليون المتحمس والذي لعب بنقص عددي من الشوط الأول.

البداية جاءت هادئة قبل أن يكسر هدوءها محاولة مباغتة من منتخب سيراليون من مسافة بعيدة حولها الشناوي إلى ركنية في الدقيقة الثانية.

حصل المنتخب الوطني على ركنية أولى في الدقيقة الرابعة، لم تستغل، بينما ظهرت المعاناة في تمرير الكرة نتيجة أرضية الملعب.

سدد تريزيجه كرة أرضية ضعيفة بجوار القائم في الدقيقة الخامسة.

اقترب منتخب سيراليون بتسديدة فوق عارضة الشناوي بالدقيقة التاسعة، لكنها مرت بعيدا.

بعد فترة من السيطرة السيراليونية، اتيحت فرصة خطيرة لمحمد بايو توراي، الذي سدد لتصطدم بالدفاع وتصل لركنية في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 19 استطاع تريزيجيه أن يسجل هدف التقدم للمنتخب من متابعة لكرة تهيأت له من مصطفى محمد بكعب القدم إلى داخل منطقة الجزاء.

عاد منتخب سيراليون للسيطرة والضغط بعد استقباله هدف التقدم لمصر، لكن محاولاته لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى الشناوي، رغم تكرار التوغل من الأطراف.

أنقذ القائم الأيمن للشناوي فرصة خطيرة لسيراليون، لترتد بمحاولة جديدة لأصحاب الأرض في الدقيقة 30، وتمر بسلام على المرمى المصري.

عاد منتخب مصر لتشكيل خطورة على مرمى سيراليون، ومن ركنية كاد مصطفى محمد أن يسجل الهدف الثاني بالكعب أيضا في الدقيقة 34.

أنقذ الشناوي فرصة خطيرة لسيراليون بخروجه من منطقة جزاءه وأبعد الكرة من أمام شبه المنفرد الحسن كوروما.

في الدقيقة 39 حصل فوروما لاعب سيراليون على بطاقة حمراء نتيجة تدخل عنيف ضد حمدي فتحي.

تصدى الشناوي لفرصة سيراليونية جديدة بعد اختراق في غياب الرقابة الدفاعية اللصيقة في الدقيقة 42.

في الشوط الثاني بدا المنتخب الوطني أكثر تنظيما، وحصل مصطفى محمد على خطأ بحدود منطقة جزاء سيراليون، ليسدد محمد صلاح أعلى العارضة.

واصل الشناوي إبعاد المحاولات الأخيرة، وخرج من مرماه ليفسد فرصة انفراد سيراليوني جديد في الدقيقة 51.

حصل حمدي فتحي على بطاقة صفراء بعد تدخل على سيلمان كاكاي لاعب سيراليون، الذي حصل على ركلة حرة بحدود منطقة جزاء المنتخب.

وفي الدقيقة 56 سدد سماديا من ركلة حرة تصل في يد الشناوي.

سدد حمدي فتحي كرة من حدود منطقة الجزاء تصل للحارس السيراليوني في الدقيقة 59.

تريزيجيه يضيف الثاني

ونجح تريزيجه في إضافة الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح وضعته في موقف انفراد، ورغم تباطؤ نجم طرابزون سبور التركي في التسديد إلا أن تسديدته اصطدمت بالدفاع وسقطت في الشباك من فوق الحارس السيراليوني في الدقيقة 61.

في الدقيقة 69 استبدل روي فيتوريا مدرب الفراعنة كل من أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي، بنزول مروان عطية ومحمود حمادة.

تسلم تريزيجيه كرة أخرى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75، من محمد هاني ليسدد أرضية ولكن في يد حارس سيراليون.

ثم أبعد الدفاع هدفاً محققاً من مصطفى محمد بعد كرة ساقطة من فوق الحارس في الدقيقة 78.

وشارك عمر مرموش بديلاً لمصطفى محمد في الدقيقة 79.

وشارك محمد شريف على حساب تريزيجيه، وعمر كمال بديلا لتريزيجيه في الدقيقة 87.

حرم التسلل محمد حمدي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88 بعد تمريرة رائعة وضعته أمام المرمى من صلاح.

شهدت الثواني الأخيرة أحداثاً مؤسفة بنزول بعض المشجعين إلى أرض الملعب، وتدخل الأمن لحماية اللاعبين.

بعد استئناف اللعب، أنقذ الشناوي فرصة خطيرة سيراليون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليحفظ الشباك المصرية نظيفة.

واصل الشناوي التألق وأبعد فرصة أخرى خطيرة بعد الضغط السيراليوني المكثف.

ونال عبدول كارجو الإنذار الثاني من سيراليون، ليحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 99.

وصل منتخب مصر بهذا الفوز إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى منفردا بانتظار باقي مواجهتي الجولة يومي الإثنين والثلاثاء