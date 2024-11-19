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عبدالمنعم سعيد: الحزب الجمهوري تحول إلى حزب ترامبي بامتياز


نشر في: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 11:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 11:23 م

قال المفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس دونالد الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ليس رئيسًا عاديًا للولايات المتحدة، وإن فترته الرئاسية الحالية ستكون مختلفة عن فترته الأولى.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، على قناة «ten»، مساء الثلاثاء، أن الموقف داخل الولايات المتحدة مع ترامب سيكون عنيفًا.

وأشار إلى أن ترامب سيعمل على تقليص الجهاز الفيدرالي للدولة، وسيعمل على غزو وزارة الدفاع والمخابرات الأمريكية بعناصر جديدة تدين له بالولاء.

ولفت إلى أن نتائج الانتخابات الأخيرة أتاحت لترامب القيام بالكثير من الأمور، مشيرًا إلى أن الحزب الجمهوري تحول إلى حزب «ترامبي» بامتياز، حيث يسير أعضاء الحزب وراء ترامب بصورة تشبه القطيع.

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