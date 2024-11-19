الرئيس الليتواني يرشح جينتوتاس بالوكاس كرئيس للوزراء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قام الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، اليوم الثلاثاء، بترشيح جينتوتاس بالوكاس لمنصب رئيس وزراء الدولة التي تقع في منطقة البلطيق، والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وكلفه بتشكيل الحكومة.

ويشار إلى أن بالوكاس /45 عاما/ هو نائب زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ظهر كأقوى قوة في جولتي الانتخابات البرلمانية، يومي 13 و27 من أكتوبر الماضي، ويرغب الآن في تشكيل ائتلاف يسار وسط.

ويشغل التحالف الثلاثي المقرر والمثير للجدل، 86 مقعدا من أصل 141 بالبرلمان في فيلنيوس.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان على ترشيح بالوكاس بعد غد الخميس.