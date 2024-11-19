شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال جنوب مدينة غزة

استُشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين، صباح اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية لوكالة «وفا»، باستشهاد وإصابة مواطنين، جراء قصف الاحتلال محيط مسجد الإيمان في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وفي اليوم الـ410 من العدوان على قطاع غزة، تواصلت الغارات الإسرائيلية والمجازر، حيث استُشهد مواطنٌ إثر قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، في حين أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على محيط منطقة التوبة في مخيم جباليا شمال غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية في محيط المخيم، واستهدفت المدفعية منازل المواطنين في بيت لاهيا شمال القطاع.

من جانب آخر، أعلنت فرق الدفاع المدني أن خيام النازحين في قطاع غزة تعرضت للغرق نتيجة موجة أمطار غزيرة، مما فاقم معاناة آلاف العائلات المهجرة بفعل القصف.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة، إلى 43,922 شهيدًا و103,898 جريحًا، مع تسجيل 76 شهيدًا و158 جريحًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.