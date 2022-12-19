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دول بحر الشمال توقع اتفاقية جديدة لطاقة الرياح البحرية مع بريطانيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 2:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 2:37 ص

وقعت ألمانيا ودول بحر الشمال الأخرى اتفاقية مع بريطانيا بشأن طاقة الرياح البحرية اليوم الأحد للسماح بإقامة مزارع رياح بحرية مشتركة ومشروعات للربط وإنتاج الهيدروجين.

وتساعد الاتفاقية في توليد الكهرباء وواردات الهيدروجين في المستقبل.

وقالت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ في برلين إن وزير الدولة بوزارة الاقتصاد وحماية البيئة سفين جيجولد وقع الاتفاقية.

وانتهت عضوية بريطانيا في مجموعة تعاون طاقة بحر الشمال بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهذا يعني إنه كانت هناك حاجة إلى إطار عمل جديد للتعاون في مجال الطاقة البحرية

ونقل بيان عن جيجولد قوله "نحن سعداء للغاية لعودة المملكة المتحدة إلى مجموعة تعاون طاقة بحر الشمال".

وهذا يعني أنه سيكون من الممكن تطوير مشروعات بحرية مشتركة ملموسة "مع هذه الدولة الشريكة المهمة"، وهو ما سيفيد أيضا إمدادات الكهرباء الخضراء الألمانية.

بالإضافة إلى ألمانيا، تضم مجموعة تعاون طاقة بحر الشمال كلا من بلجيكا والدنمارك وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا والنرويج والسويد والمفوضية الأوروبية.

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