البنك الأهلي يعود للتدريبات استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

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استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية الأحد، على استاد نادي البنك الأهلي بالعجوزة عقب الراحة 24 ساعة التي منحها حلمي طولان المدير الفني عقب مواجهة الزمالك الماضية.

وانطلق المران بفقرة استشفائية لجميع اللاعبين، تجنبًا للإرهاق نظرا للفاصل الزمني القصير ما بين مباراة الزمالك والطلائع ثم حرس الحدود بالإسكندرية.

وشهد الجزء الرئيسي من المران فقرة تكتيكية خططية تحت إشراف حلمي طولان المدير الفني الذي حرص على توجيه اللاعبين بشكل مستمر للتأكد من تنفيذها وتطبيقها بشكل متميز.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الثلاثاء المقبل ويستضيفها استاد جهاز الرياضة العسكري في الخامسة مساء.