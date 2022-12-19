التحريات في واقعة طعن شاب لشقيقه بالعجوزة: خلافات حول الميراث السبب

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة قيام شاب بطعن شقيقه بمنطقة العجوزة، إلى وجود خلافات بين المجني عليه والمتهم بسبب الميراث، تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين.

وأضافت التحريات أن عقب ذلك سبت زوجة المجنى عليه، المتهم، فاستل المتهم سلاح أبيض "مطواة" من بين طيات ملابسه وطعن بها شقيقه، والذي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين شقيقين وإصابة أحدهما بطعنة نافذة بمنطقة العجوزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين إصابة شخص يدعى "نور الدين.م"، 45 عاما، وبعمل التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وبين شقيقه، على إثرها طعنه طعنة نافذة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.