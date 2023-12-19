الزمالك بالأبيض في مواجهة ساجرادا بالكونفدرالية

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عُقد ظهر اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي المقرر لها غداً الأربعاء باستاد ١١ نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتم الاتفاق على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر الكامل.

وتقرر ارتداء فريق ساجرادا الأنجولي لزيه التقليدي بالقميص الأخضر والشورت الأسود، بينما سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق الكامل.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي النادي الأنجولي وطاقم التحكيم السنغالي المكلف بإدارة المباراة.

ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.