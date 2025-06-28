فرنسا واليونان تدعوان إيران وإسرائيل للالتزام التام بشروط وقف النار

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• وزيرا خارجية البلدين أكدا خلال لقائهما بباريس على متانة العلاقات الثنائية وتطرقا إلى ملفات أوكرانيا وسوريا وليبيا وغزة

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، إيران وإسرائيل إلى الالتزام التام بشروط وقف إطلاق النار.

ووفق بيان خطي صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، استقبل بارو، أمس الجمعة، نظيره اليوناني في العاصمة باريس.

وأعرب الوزيران عن ترحيبهما باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، داعيين الطرفين إلى الالتزام الكامل بشروطه.

وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وبعد أن هاجمت بدورها منشآت نووية بإيران في 22 يونيو الجاري، أعلنت الولايات المتحدة في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

وخلال اللقاء، أكد الوزيران أن العلاقات بين بلديهما ممتازة، مشيرين إلى أن التعاون الاقتصادي بين فرنسا واليونان يشهد مستويات متقدمة.

وتناول الجانبان كيفية تطبيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن المدني.

كما شدد الوزيران على أهمية العمل من أجل تعزيز التعاون الأوروبي في مجالي الهجرة والدفاع.

وفيما يتعلق بالسياسات التجارية للاتحاد الأوروبي، أعرب الجانبان عن دعمهما لتعزيز الشراكات القائمة على المنفعة المتبادلة.

وأشار الجانبان إلى ضرورة تحسين البنود المتعلقة بالزراعة في اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع "ميركوسور" لدول أمريكا الجنوبية.

وأكد بارو وجيرابيتريتيس أهمية مواصلة دعم أوكرانيا في ظل التطورات الأخيرة.

كما ناقش الوزيران مسار الانتقال السياسي في سوريا، مؤكدين ضرورة حماية جميع أبناء الشعب السوري ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب، وتناولا أيضا آخر التطورات في كل من غزة وليبيا.



