الحكومة التايلندية تعتمد خطة لدعم السيارات الكهربائية بـ34 مليار بات خلال 4 سنوات

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وافقت الحكومة التايلاندية اليوم الثلاثاء، على خطة قيمتها 34 مليار بات (87ر971 مليون دولار) لتمويل حزمة حوافز لصناعة السيارات الكهربائية خلال الفترة من 2024 إلى 2027.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن ناريت تيردستيراسوكدي أمين عام مجلس الاستثمار التايلندي القول، إن الحزمة الجديدة ستتضمن دعما نقديا لمشتريي السيارات الكهربائية في تايلاند.

يأتي ذلك في حين اقترح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنشاء إطار لحوار مع تايلاند لمساعدة صناعة السيارات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، على الحفاظ على قدرتها التنافسية في السيارات الكهربائية وغيرها من سيارات الجيل التالي وتعزيزها.

وجرى تقديم الاقتراح في اجتماع في طوكيو مع رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين أمس.

ورد رئيس الوزراء التايلاندي بالقول إنه سينظر في العرض.

وأعرب سريتا عن استعداده لدعم أنشطة الشركات اليابانية ذات الصلة بالسيارات في تايلاند.