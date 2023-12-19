الجيش الإسرائيلي يحذر حزب الله من توريط لبنان في حرب خطيرة

حذر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، ميليشيات حزب الله اللبناني من أي تصعيد للقتال على الحدود.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس اليوم الاثنين،"نحن أقرب إلى الحرب اليوم مما كنا عليه بالأمس"، متهما حزب الله بـ"تصعيد مطرد ومنهجي على طول الحدود".

وقال كونريكوس إن الميليشيا الشيعية المرتبطة ارتباطا وثيقا بإيران "تورط لبنان في حرب خطيرة".

وأضاف كونريكوس إنه يجري البحث عن حل دبلوماسي مع حزب الله، ولكن إذا لم يتم تحقيق ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي مستعد "لاستخدام قدراته للسماح للمدنيين الإسرائيليين في المنطقة الحدودية بالعودة إلى منازلهم".

وبحسب المعلومات، تم إجلاء نحو 80 ألف مدني إسرائيلي في الأشهر الأخيرة بسبب القتال في الشمال.

ومنذ بداية حرب غزة في السابع من أكتوبر، تتعرض المنطقة الحدودية الإسرائيلية اللبنانية لقصف متكرر. ويعد هذا التصعيد هو الأخطر منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.

وبحسب الجيش، قتل خمسة مدنيين وتسعة جنود على الجانب الإسرائيلي منذ ذلك الحين. كما وقعت إصابات في صفوف المدنيين في لبنان، وإضافة إلى ذلك، لقي أكثر من 100 مقاتل من حزب الله ، حتفهم جراء القصف.