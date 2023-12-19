لوفتهانزا تشتري 200 طائرة قصيرة المدى من بوينج وإيرباص

أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، اليوم الثلاثاء، طلب شراء 200 طائرة قصيرة المدى من شركتي صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص، والأمريكية بوينج في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 9 مليارات دولار.

وفي اليوم نفسه وقعت شركة الطيران منخفض التكاليف إيزي جيت طلبية شراء 157 طائرة جديدة من إيرباص وهي الصفقة التي أعلنت عنها منذ شهور قليلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن طلبيات الـ100 طائرة التي كانت نادرة في صناعة الطائرات العالمية أصبحت خلال العام الحالي معتادة في الوقت الذي تواجه فيه شركات صناعة الطائرات صعوبة في تلبية الطلب المتزايد مؤخرا.

وقد باعت إيرباص وبوينج بالفعل كامل إنتاجهما المحتمل للسنوات المتبقية من العقد الحالي من أشهر طرازاتهما، مما يزيد الضغوط على شركات الطيران التي تسعى لشراء طائرات جديدة خوفا من أن تجد نفسها تقف في قوائم انتظار طويلة لدى شركات التصنيع.

وقال توبياس فروم، الباحث المشارك في شركة برنشتاين، إن الأمر يبدو وكأن شركات الطيران فتحت خزائنها بعد ثلاث سنوات من الإنفاق المحدود أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن كل شركات الطيران سجلت أداء قويا خلال العام الحالي، وحققت عائدات خيالية في الوقت الذي يستمر فيه الطلب القوي على السفر حتى العام المقبل وهو أمر يبدو جيدا للغاية بشكل عام.

وبلغ إجمالي طلبيات الطائرات التي تلقتها إيرباص خلال العام الحالي أكثر من 2000 طائرة وهو ما يحطم الرقم القياسي الذي سجلته في 2014 عندما باعت 1800 طائرة، كما بلغت الطلبيات لدى بوينج حوالي 1200 طائرة خلال العام الحالي.

وجاء طلبيتا لوفتهانزا وإيزي جيت بعد الطلبية القياسية التي قدمتها شركة الطيران التركية تركيش أيرلاينز في الأسبوع الماضي لشراء 355 طائرة من إيرباص، وطلبية شركة تأجير الطائرات أفولون هولدنجز لشراء 140 طائرة من كل من بوينج وإيرباص.

وقالت لوفتهانزا، إنها ستستخدم الطائرات الجديدة من طراز أيه 220 في شركتها الجديدة سيتي أيرلاينز في حين ستحدد فيما بعد ما هي الشركة التابعة التي ستستخدم الطائرات الجديدة من طراز بوينج 737 ماكس.