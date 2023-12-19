مازيمبي يهزم نواذيبو ويتصدر مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

حقق تي بي مازيمبي الكونغولي الفوز على حساب ضيفه نواذيبو الموريتاني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الثلاثاء، على ملعب فريق مازيمبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدين مازيمبي بفوزه في مباراة اليوم لمهاجم الفريق شيخ عمر فوفانا، والذي سجل هدفي الفوز لمازيمبي في الدقيقتين 80 و90 من عمر المباراة.

بهذا الفوز رفع مازيمبي رصيده للنقطة 7، ليتصدر المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد نواذيبو عند النقطة 4، في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف بيراميدز وصن داونز.

وتجمع المباراة الثانية للجولة الرابعة من المجموعة الأولى بين بيراميدز وصن داونز في السادسة من مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوي.