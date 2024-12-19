حماس: شهادات جنود الاحتلال بشأن غزة دليل جرائم حرب غير مسبوقة



قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن "ما نشرته صحيفة هآرتس العبرية من شهادات لجنود صهاينة حول سلوك جيشهم الفاشي بغزة هو دليل جديد على جرائم حرب غير مسبوقة، وعمليات تطهير عرقي مكتملة الأركان، تتم بشكل منظم وبتوجيه من قيادة جيش الاحتلال الإرهابي ومن خلفه حكومته الفاشية".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة هآرتس عن ضابط احتياط إسرائيلي قوله إن هناك "سباقا وتحديا بين فرق جيش الاحتلال لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة".

وتناولت تصريحات الضابط الذي خدم في محور نتساريم معلومات صادمة عن تصرف الجيش في غزة كمليشيا مسلحة، وتصرف الجنود والقادة من تلقاء أنفسهم في قتل المدنيين دون الرجوع لأي قوانين أو تعليمات.

وأوضح أن "الأوامر هي أن كل من يخترق الحد في نتساريم يجب أن يتلقى رصاصة في رأسه".

وكشف أن هذا القتل يستهدف في الغالب المدنيين العاديين، قائلاً: "لدينا أوامر بإرسال صور الجثث وقد أرسلنا صور 200 قتيل وتبين أن 10 منهم فقط من حماس".