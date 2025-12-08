قادة أوروبيون يحثون على توفير تمويل لأوكرانيا بالأصول الروسية المجمدة

حث قادة سبع دول في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، التكتل على الإسراع في تنفيذ مقترح استخدام الأصول الروسية المجمدة لتوفير تمويل لأوكرانيا.

وقال قادة كل من إستونيا وفنلندا وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والسويد، في رسالة بعثوا بها إلى رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية والاستقلال ليس التزاما أخلاقيا فحسب، بل هو أيضا في مصلحتنا"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضافوا: "ولذلك يتعين علينا التحرك بسرعة بشأن مقترحات المفوضية حول استخدام الأرصدة النقدية من الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض تعويضات لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على أن تمويل أوكرانيا بما يسمى "قرض تعويضات"، يعتمد على الأصول الروسية المجمدة سيكون الخيار "الأكثر فعالية" من بين ثلاثة خيارات ينظر فيها الاتحاد الأوروبي لمساعدة كييف.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمة بالبرلمان الأوروبي، إن أمام الاتحاد الأوروبي خيار أن يقترض ما يكفي لتغطية احتياجات كييف في عامي 2026 و2027 مقابل ضمانات ميزانيته طويلة الأجل، أو أن تقترض كل دولة في الاتحاد منفردة، وتقدم منحة لأوكرانيا.

والخيار الثالث هو اقتراح من المفوضية لتنظيم قرض من شأنه أن يتحول في الواقع إلى منحة، على أساس أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي.