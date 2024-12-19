نيوكاسل يتخطى برينتفورد ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

صعد نيوكاسل يونايتد للدور قبل النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على ضيفه برينتفورد، اليوم الأربعاء، في دور الثمانية للمسابقة.

وافتتح ساندرو تونالي التسجيل مبكرا لنيوكاسل في الدقيقة التاسعة، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 43، وتكفل فابيان شار بتسجيل الثالث، في الدقيقة 69.

في المقابل، سجل هدف برينتفورد الوحيد يوان ويسا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، ثأر نيوكاسل من خسارته القاسية 2 / 4 أمام مضيفه برينتفورد، في السابع من ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يتجدد الموعد بين الفريقين في الثاني من أبريل المقبل، بالدوري الإنجليزي.