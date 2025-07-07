ما هي تفاصيل شهادة البكالوريا المصرية كبديل اختياري للثانوية العامة؟

- تخفيض عدد مواد الدراسة إلى 7 مواد بالصفين الثاني والثالث الثانوي

- عدة فرص للطالب لتحسين مجموعه واختيار أعلى الدرجات من بينها

- اعتبار التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي على أن تكون نسبة النجاح بها 70%

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل عن البكالوريا المصرية المقرر تطبيقها على طلاب الصف الأول الثانوي العام الدراسي المقبل، بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب، كبديل اختياري للثانوية العامة، يطبق في المدارس الحكومية وكذلك المدارس الخاصة التي يرخص لها بذلك وفقا لقواعد يضعها مجلس الوزراء.

وتتكون البكالوريا المصرية من مرحلتين (تمهيدية) الصف الأول الثانوي، (رئيسية) الصفين الثاني والثالث الثانوي.

ويدرس الطالب في الصف الأول الثانوي مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع وهي اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

• بدء اختيار المسار التعليمي:

يوجد 4 مسارات للدراسة، يختار الطالب المسار المناسب من الصف الثاني الثانوي ويستمر في دراسته خلال الصف الثالث الثانوي.

ويتضمن الصف الثاني الثانوي مواد اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولي بالاضافة إلي المواد التخصصية يختار منها الطالب تخصص واحد فقط وهي:

- الطب وعلوم الحياة (الرياضيات والفيزياء).

- الهندسة وعلوم الحاسب (الكيمياء والبرمجة)

- الأعمال (محاسبة و إدارة أعمال).

- الأداب والفنون وتشمل (علم نفس ولغة أجنبية ثانية).

يتضمن الصف الثالث الثانوي التربية الدينية والمواد التخصصية وهي:

- الطب وعلوم الحياة (الأحياء مستوي رفيع والكيمياء مستوى رفيع)

- الهندسة وعلوم الحاسب (الرياضيات مستوي رفيع، الفيزياء مستوى رفيع)

- الأعمال (الاقتصاد مستوي رفيع، الرياضيات).

- الاداب والفنون (جغرافيا مستوي رفيع، احصاء).

• أبرز الفروق بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية:

- الثانوية العامة سنة واحدة (الصف الثالث الثانوي) / البكالوريا سنتين (الصفين الثاني والثالث الثانوي).

- عدد المواد الدراسية: الثانوية العامة 11 مادة بالصفين الثاني والثالث الثانوي، منها 5 مواد بالصف الثالث الثانوي بعد إعادة الهيكلة/ البكالوريا مجموع مواد بالصفين الثاني والثالث الثانوي 7 مواد.

- فرص الامتحان بالثانوية العامة واحدة بالدور الأول ثم امتحان دور ثاني بنصف الدرجة، أما البكالوريا تمنح الطالب أكثر من فرصة امتحانية بواقع 4 محاولات في الصف الثاني الثانوي ومحاولتين في الصف الثالث الثانوي.

- لا يوجد تحسين للمجموع في الثانوية العامة/ أما في البكالوريا من حق الطالب تحسين درجاته واختيار الدرجات الأعلى في المحاولات التي يخوضها.

- يتم حساب مجموع الطالب في الثانوية العامة على السنة النهائية في حساب مجموع الطالب لدخول الجامعة وهو الصف الثالث الثانوي العام/ أما في البكالوريا يتم محاسبة الطالب علي درجاته الأعلي في الصفين الثاني والثالث الثانوي.

- مجموع الطالب 320 درجة في الثانوية العامة/ وفي البكالوريا 700 درجة.

- الشعب في الثانوية العامة (علمي علوم وعلمي رياضة والأدبي)، وفي البكالوريا تعتمد علي أربعة مسارات وهي (الطب وعلوم الحياة/ الأعمال/ الهندسة وعلوم الحاسب/ الاداب والفنون).

- اللغة الأجنبية الثانية في الثانوية العامة خارج المجموع/ وفي البكالوريا أصبحت مادة تخصص في مسار الاداب والفنون يختار الطالب بينها وبين علم النفس.

• رسوم دخول الامتحانات

المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب، مع تطبيق رسوم علي كل محاولة بعد ذلك فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه، مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، إذ تمتلك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم.

• خروج التربية الدينية من المجموع

تم اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها 70%، جاء ذلك نتاجا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية.