هيئة شئون الأسرى والمحررين: 3 أسرى يعانون من إهمال طبي متعمد في سجن جانوت

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن ثلاثة أسرى يعانون من إهمال طبي متعمد في سجن "جانوت".

وأوضحت الهيئة، في تقريرها، الصادر اليوم الاثنين، أن محاميها زاروا عددا من الحالات المرضية للأسرى، ومن بينهم: حالة الأسير زياد بزار (50 عاماً) من بلدة بيتلو/رام الله، والمعتقل بتاريخ 1/7/2004 والمحكوم بالسجن لمدة 23 عاما، حيث يعاني من آلام حادة بالأسنان، كما أنه يحتاج لنظارة طبية جديدة، فالتي بحوزته الآن عدساتها لم تعد تلائم نظره اليوم.

ويشتكي الاسير عبد الله البرغوثي (31 عاماً) من بلدة كوبر /رام الله، من مرض "السكابيوس"، ووضعه مستقر. علماً بأن الأسير معتقل بتاريخ 18/5/2023، والمحكوم بالسجن الإداري حيث تم تمديد حكمه للمرة الخامسة على التوالي.

فيما يعاني الأسير محمد شماسنة (56 عاماً) من بلدة قطنة/ القدس، من مرض السكابيوس منذ سنة كاملة، حيث تلقى العلاج بشهر 11 (نوفمبر) من العام المنصرم ولم يتحسن، كما تلقى العلاج بشهر 1 (يناير) من العام الجاري دون جدوى، وفي شهر 4 (أبريل) من هذا العام تلقى العلاج للمرة الثالثة، ولم يعد يعاني من أي حكة، ولكن بقى يشتكي من الدمامل وطلب من عيادة المعتقل مضاد حيوي لعلاجها، إلا أنهم رفضوا إعطائه.

يذكر أن الأسير معتقل منذ تاريخ 12/11/1993، ومحكوم بالسجن المؤبد لثلاث مرات، وخمسة وعشرون عاما.