رأى السيناريست أيمن بهجت قمر، أنّ شخصية البطل في فيلم آخر ديك في مصر لم تشبه الفنان محمد رمضان.

وقال خلال حوار ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة «القاهرة والناس»: «آخر ديك في مصر مكنش شبه محمد رمضان لكن هي تجربة، ومن حقنا نخوضها ولكن أقرب لها لو كان تامر حسني عمله كان شكله هيليق».

وأضاف أن تامر كان من الممكن أن يأخذ الشخصية في منطقة ثانية، لكنه عبر في الوقت نفسه عن سعادته بالتعاون مع رمضان.

وذكر أن محمد رمضان لم يحقق في السينما نجاحات بقدر الدراما التلفزيونية والأغاني.

واعتبر أن إيرادات رمضان في الأفلام لم تصل إلى المستوى الذي يجعله «نمبر وان» (رقم واحد)، لكنه حقق النجاح الأكبر في التلفزيون (الدراما) بما لا يشبهه أحد.