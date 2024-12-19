بوتين يؤكد استعداده للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده للتفاوض من أجل إنهاء الحرب الدائرة منذ نحو 3 سنوات في أوكرانيا.

وقال بوتين، في مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو اليوم الخميس، ردا على سؤال من شبكة "إن بي سي" الأمريكية، إنه مستعد أيضا لتقديم تنازلات.

وقال الرئيس الروسي، إن السياسة هي فن التسوية، لكنه لم يقدم أي تفاصيل حول الحلول الوسط المحتملة.

ومن ناحية أخرى، جدد بوتين اتهامه لأوكرانيا بعرقلة المفاوضات.

وأشار بوتين، الذي أمر بشن العملية الشاملة بأوكرانيا في فبراير 2022، إلى فشل اتفاق حاولت موسكو وكييف التوصل إليه في إسطنبول بعد وقت قصير من بداية الحرب.

وقال بوتين، إن أوكرانيا رفضت الاتفاق في نهاية المطاف تحت ضغط من الغرب.

كما لم يستبعد بوتين عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. ومع ذلك، فهو لا يعرف متى يمكن أن يعقد مثل هذا الاجتماع.

وقال بوتين: "لم أتحدث معه منذ أربع سنوات"، مضيفا أنه حتى الآن لم ترد أي مقترحات من فريق ترامب لعقد اجتماع.