الجيش الهندي: مقتل 5 مسلحين مشتبه بهم في القتال بكشمير

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أعلن الجيش الهندي، أن القوات الحكومية في الشطر الهندي من كشمير قتلت 5 أشخاص يشتبه أنهم مسلحون في معركة بالأسلحة النارية اليوم الخميس.

وقال الجيش، في بيان، إن الجنود والشرطة قاموا بعملية مشتركة بعدما تلقوا معلومات أن المسلحين يختبئون في قرية بمقاطعة كولجام في جنوب الهند.

وأضاف أن المسلحين فتحوا النار بشكل كثيف وعشوائي على القوات المداهمة؛ مما أدى إلى معركة نارية.

وقتل 5 مسلحين في المعركة، بحسب البيان الذي أضاف أن جنديين أصيبا.

وواصلت القوات تمشيط المنطقة، ولا يوجد تأكيد مستقل للمعركة.

وتدير كل من الهند وباكستان جزءا من كشمير بشكل منفصل، ولكن كلاهما تطالب بأحقيتها في المنطقة بأكملها.

ويناضل المسلحون في الشطر الهندي من كشمير ضد حكم نيودلهي منذ 1989.

ويدعم الكثير من الكشميريين المسلمين هدف المتمردين بتوحيد المنطقة، سواء تحت حكم باكستان أو كدولة مستقلة.

وتصر الهند على أن التمرد الكشميري هو إرهاب برعاية باكستانية.

وتنفي باكستان التهمة ويعتبره الكثير من الكشميريين كفاحا مشروعا من أجل الحرية.

وقتل عشرات الآلاف من المدنيين والمتمردين والقوات الحكومية في الصراع.