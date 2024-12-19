محافظ الأقصر يتابع فتح شوارع جديدة بحوض 18 وإعادة تخطيط المنطقة

قام المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بجولة في منطقة حوض الـ18 بمدينة الأقصر لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بالمنطقة.

وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال التطوير التي تتم بالشارع الرئيسي من تشجير وتركيب البرودرات بالجزيرة الوسطي كما تابع أعمال إعادة التخطيط بالمنطقة من خلال فتح عدد من الشوارع الجانبية وتمهيدها لخلق محاور مرورية جديدة بالشارع.

ووجه عمارة خلال جولته بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير التي تتم بالمنطقة تمهيداً للقيام بأعمال الرصف مشيراً إلى أن المنطقة سيتم تطويرها بشكل حضاري مميز وربطها بشارع التلفزيون وشوارع النيابة الإدارية والعوامية والصنايع وحوض أبو عوض، حيث تم فتح عدد من الشوارع وتوسعتها للنهوض بالمنطقة وتنميتها