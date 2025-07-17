منظمة الهجرة الدولية: نحو 27 ألف سوداني عادوا من مصر خلال يونيو الماضي

عودة أكثر من 191 ألف سوداني من مصر منذ يناير الماضي

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الخميس، عودة 26 ألفا و965 سودانيا من مصر إلى بلادهم خلال يونيو الماضي.

وقالت المنظمة الدولية في بيان، إن الفرق الميدانية التابعة لمصفوفة تتبع النزوح في السودان أفادت باستمرار الحركة عبر الحدود من مصر إلى السودان خلال يونيو 2025.

وأضاف البيان: "يقدر عدد الأشخاص الذين عبروا عائدين من مصر إلى السودان في يونيو بنحو 26 ألفا و965 شخصا" .

وذكر أنه منذ يناير 2025، رصدت الفرق الميدانية نفسها ما يقدر بنحو 191 ألفا و75 شخصا عبروا من مصر إلى السودان، وهو ما يمثل قرابة 5 أضعاف الإجمالي المسجل لعام 2024، (42 ألفا و418 فردا).

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن معظم العائدين من السودانيين الذين نزحوا في البداية هم من ولايتي "الخرطوم 65 في المئة، والجزيرة 23 في المئة".

وأضاف: "إذا استمرت الاتجاهات الحالية، تتوقع مصفوفة تتبع النزوح عودة مئات الآلاف من الأشخاص إلى السودان من مصر هذا العام، وذلك تبعا لتطورات الصراع".

وفر حوالي 1.5 مليون سوداني إلى مصر من جملة قرابة 4 ملايين عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، بحسب الإحصائيات الأممية.

ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.

وفي الشهور الأخيرة، بدأت مساحات سيطرة "الدعم السريع" تتناقص بشكل متسارع في مختلف ولايات السودان لصالح الجيش، الذي وسّع نطاق انتصاراته لتشمل الخرطوم وولاية النيل الأبيض (جنوب).

أما في الولايات الـ16 الأخرى بالسودان، فلم تعد قوات "الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان، وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى أربع من ولايات إقليم دارفور الخمس.