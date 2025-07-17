أبو الغيط يعزي العراق في ضحايا حريق سوق تجاري بمدينة الكوت

تقدم أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بخالص تعازيه للعراق؛ إثر الحريق الكبير الذي اندلع بسوق تجاري في مدينة الكوت شرقي العراق، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أعرب عن مواساته القلبية لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين جراء هذا المصاب الأليم بالشفاء العاجل، مؤكداً في ذات السياق على تضامن الجامعة العربية الكامل مع العراق.

وكانت السلطات الصحية في الكوت بشرق العراق ومصدران بالشرطة قد أفادوا لوكالة رويترز بأن حريقا هائلا اندلع في مركز تجاري بالمدينة أودى بحياة ما لا يقل عن 69 شخصا فيما أشار مسئول محلي إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى نظرا لوجود جثث لم تنتشل بعد.

وأشارت السلطات إلى أن هناك 11 مفقودا، فيما كشف المسئول المحلي في بلدية الكوت علي المياحي، لرويترز أنه "لا تزال هناك جثث لم تُنتشل بعد، تحت أنقاض الحريق".