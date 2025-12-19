محمد صلاح: كأس عاصمة مصر فرصة لتجهيز لاعبي الزمالك

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن تجربة اللاعبين هو أهم استفادة فنية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب أن نستفيد من بطولة كأس عاصمة مصر من الناحية الفنية خلال تجربة اللاعبين ويجب أن يحدد الجهاز الفني للزمالك أكثر من هدف في مباراة حرس الحدود".

وأضاف: "بطولة كأس عاصمة مصر يجب أن تكون فرصة لتجهيز اللاعبين المصابين في الفترة المقبلة، ومن المهم أن نمنح فرصة للناشئين وهم مطالبين بإثبات جدارتهم في البطولة".

وأوضح: "كأس عاصمة مصر فرصة قوية لأحمد عبدالرؤوف للتعرف على قدرات لاعبي الزمالك لأنه جاء في وقت صعب وأتمنى أن يقدم مباريات مميزة من الناحية الفنية".