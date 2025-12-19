الخارجية البريطانية تؤكد ثقتها بعدم تسرب بيانات التأشيرات في اختراق إلكتروني

قالت الحكومة البريطانية إنها "واثقة إلى حد كبير" من أن بيانات المتقدمين للحصول على التأشيرات لم تتعرض للاختراق في عملية قرصنة استهدفت بيانات وزارة الخارجية، وسط مزاعم بوقوف مجموعة صينية ورائها.

وأفادت تقارير بأن مجموعة قرصنة مرتبطة ببكين استهدفت خوادم حكومية قبل شهرين، وتمكنت من الوصول إلى معلومات تتعلق ببيانات التأشيرات، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقال وزير التجارة البريطاني كريس براينت إن التحقيق بدأ في أكتوبر، وتعتقد الحكومة أن هناك "مخاطر منخفضة نسبيا" لاحتمال أن تكون بيانات شخصية لأي فرد قد تم اختراقها"، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وأضاف براينت في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "ذلك مجرد تكهنات، وأنا لا أرغب حقا في تأجيج المزيد من التكهنات"، مشيرا إلى أن "هناك تكهنات أيضًا بشأن ما إذا كان الأمر مرتبطًا مباشرة بالصين".

وذكرت صحيفة "ذا صن" مساء الخميس أن "آلاف" الوثائق والبيانات السرية تم الحصول عليها في عملية الاختراق.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة "ستورم 1849" مسئولة عن الهجوم الذي وقع في أكتوبر.

وتم الكشف علنا عن اسم هذه المنظمة الصينية في مارس 2024 على خلفية هجمات إلكترونية استهدفت أعضاء في البرلمان البريطاني واللجنة الانتخابية.