ماراثون للدراجات الهوائية على كورنيش النيل احتفالا بالعيد القومي للأقصر

أقيم صباح اليوم الجمعة ماراثون للدراجات الهوائية على كورنيش النيل بمدينة الأقصر؛ استمرارًا لاحتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وانطلق الماراثون من متحف التحنيط بكورنيش النيل وصولًا إلى معبد الكرنك، وسط مشاركة واسعة من الشباب والأهالي، تقدر بنحو 300 مشارك من أندية ومراكز الشباب بالمحافظة.

وقال اللواء عبدالله عاشور، سكرتير عام محافظة الأقصر، إن تنظيم هذا الماراثون يأتي في إطار دعم المحافظة للأنشطة الرياضية والمجتمعية، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، إلى جانب إبراز المقومات السياحية والحضارية للمحافظة على كورنيش النيل، مؤكدًا استمرار الفعاليات المتنوعة احتفالًا بالعيد القومي بما يعكس روح الانتماء والمشاركة الإيجابية بين المواطنين.

يذكر أن هذا الماراثون هو ثالث ماراثون هذا الشهر، حيث أقيم خلال الجمعتين الماضيين ماراثونات للركض احتفالا بأعياد الأقصر القومية.