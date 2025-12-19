الحصر العددي لدائرة طلخا ونبروة يظهر تفوق الشوري وعكاشة بالدقهلية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة طلخا ونبروة الرابعة في محافظة الدقهلية عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 496,767 مواطنًا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 89,400 ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 87,944 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 1,456 صوتًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق عبد الحميد الشوري، مرشح حزب الجبهة، حيث حصل على 48,203 صوتًا، مقابل حصول منافسه المستقل محمد عكاشة على 45,758 صوتًا، فيما حصل بسام فليفل (مستقل) على 41,509 صوتًا، ووليد شاكر (مستقل) على 40,418 صوتًا.

وتم إغلاق مراكز الاقتراع في تمام الساعة 9 مساءً يوم الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشحًا بينهم 84 مرشحًا حزبياً و118 مستقلاً، للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحًا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، حيث يختار المواطنون من يمثلهم في مجلس النواب للدورة القادمة، وسط تيسيرات للناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.